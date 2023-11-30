В «Динамо» оценили 2023 год для клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о сериале «100 лет «Динамо».

«2023 год, как известно, год столетия клуба «Динамо». Очегь приятно заканчивать этот год на хорошей ноте. Одержаны знаковые победы над ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком». Однако у «Динамо» не только славное восходящее, но и замечательное прошлое. Постарались насытить сериал интересной фактурой как для молодой аудитории, так и для болельщиков со стажем», — сказал Пивоваров на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

В сериале «100 лет Динамо» показаны вехи становления и развития клуба, его победы и трофеи, выдающиеся личности. В качестве рассказчиков в съемках приняли участие звездные болельщики «Динамо»: телекомментатор Виктор Гусев, актер театра и кино Камиль Ларин, шеф-повар Константин Ивлев, фигуристка Евгения Медведева, певец Дмитрий Маликов и блогер Влад Бумага (А4).