«Обыграть «Спартак» стало заурядным событием». Аршавин высказался о проблемах красно-белых

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах «Спартака». Москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице.

— Полный хаос, бардак, нет стратегии, — цитирует Аршавина «Фонтанка». — С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. «Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать не интересно. Там Владислав Николаевич только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте, выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

— Газизов наладит?

— Не знаю, потому что не понятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу, что в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще. Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в РПЛ, развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно и подбор футболистов должен быть другим.