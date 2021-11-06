Березуцкий сообщил, что Обляков получил травму
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:4) сообщил, что полузащитник Иван Обляков получил травму.
— Обляков получил удар в спину. Есть повреждение?
— Да, Ваню заменили именно из-за медицинских показаний.
23-летний Обляков был заменен на Максима Мухина после первого тайма.
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