Нжи и Шиманьски вылечились от коронавируса

Игроки московского «Динамо» Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски вернулись к тренировкам. Ранее у игроков была выявлена коронавирусная инфекция, передает пресс-служба клуба.

— Себастьян Шиманьски и Клинтон НЖи возобновили тренировки! Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в Instagram.

Отметим, что 21 июня «Динамо» подтвердило информацию о том, что Шиманьски, Нжи и Шарль Каборе заболели коронавирусом. Всех троих отправили на двухнедельный карантин.