Нжи и Шиманьски вылечились от коронавируса
7 июля 2020, 15:19
Игроки московского «Динамо» Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски вернулись к тренировкам. Ранее у игроков была выявлена коронавирусная инфекция, передает пресс-служба клуба.
— Себастьян Шиманьски и Клинтон НЖи возобновили тренировки! Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в Instagram.
Отметим, что 21 июня «Динамо» подтвердило информацию о том, что Шиманьски, Нжи и Шарль Каборе заболели коронавирусом. Всех троих отправили на двухнедельный карантин.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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