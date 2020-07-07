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Нжи и Шиманьски вылечились от коронавируса

7 июля 2020, 15:19
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Игроки московского «Динамо» Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски вернулись к тренировкам. Ранее у игроков была выявлена коронавирусная инфекция, передает пресс-служба клуба.

— Себастьян Шиманьски и Клинтон НЖи возобновили тренировки! Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в Instagram.

Отметим, что 21 июня «Динамо» подтвердило информацию о том, что Шиманьски, Нжи и Шарль Каборе заболели коронавирусом. Всех троих отправили на двухнедельный карантин.

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