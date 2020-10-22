Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отъезд главного тренера клуба Виктора Гончаренко в Белоруссию посреди прошлого сезона.

«Сложный ли это был кейс с отъездом Гончаренко и возвращением обратно? Да чего там сложного? Ну отъехал человек — а потом приехал. И что дальше? Вот я человек эмоциональный. И меня тоже может переклинить — скажу что-то резкое или поведу себя как-то не так», — сказал Гинер в интервью Sport24.

«Гончаренко больше переживает все в себе. Решил отдохнуть пару дней — что тут такого? Другое дело, если бы я сказал ему, что он уволен. Или он мне — что увольняется. Все понятно: проиграли, переживал. Еще Газзаев часто повторял: «У победы 100 отцов, поражение — сирота». В поражении всегда виноват тренер. И он сам винил прежде всего себя: что-то не так сделал, не так подготовил команду. Хотя я считаю, что виноваты все. Нет, у нас не было тяжелого кейса. И душещипательных разговоров — тоже», — заявил Гинер.

В прошлом сезоне после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:4) Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию. Ходили слухи, что тренер больше не будет работать в ЦСКА, однако через неделю вернулся и продолжил тренировочный процесс.