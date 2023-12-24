Новый спортивный директор «Спартака» Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года, утверждает Metaratings.ru. Вероятно, это произойдет после католического Рождества — 25 декабря.

Амарал приедет в столицу России для знакомства с инфраструктурой красно-белых.

«Спартак» объявил о назначении португальца в пятницу. Амарал приступит к работе с 1 января 2024 года.