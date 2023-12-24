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Евгений Бушманов: «Хлусевичу надо рассматривать вариант со «Спортингом»»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал новость о возможном переходе защитника Даниила Хлусевича в лиссабонский «Спортинг».

«Захарян же перешел в «Реал Сосьедад», значит, трансферы российских футболистов в Европу возможны, — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова. — У Хлусевича есть скорость, хорошие физические данные. Даниил достаточно молодой футболист, который способен прогрессировать. Если у него есть предложение от «Спортинга», его надо рассматривать, можно попробовать свои силы там».

По информации Rumores Sporting, 22-летний игрок может перейти в португальский клуб уже в зимнее трансферное окно, однако агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга».

В сезоне 2023/2024 Хлусевич провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Даниил Хлусевич
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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