Евгений Бушманов: «Хлусевичу надо рассматривать вариант со «Спортингом»»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал новость о возможном переходе защитника Даниила Хлусевича в лиссабонский «Спортинг».

«Захарян же перешел в «Реал Сосьедад», значит, трансферы российских футболистов в Европу возможны, — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова. — У Хлусевича есть скорость, хорошие физические данные. Даниил достаточно молодой футболист, который способен прогрессировать. Если у него есть предложение от «Спортинга», его надо рассматривать, можно попробовать свои силы там».

По информации Rumores Sporting, 22-летний игрок может перейти в португальский клуб уже в зимнее трансферное окно, однако агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга».

В сезоне 2023/2024 Хлусевич провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.