Новый немецкий тренер «Динамо» Шварц планирует учить русский язык

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что планирует плотно заняться изучением русского языка.

— Планируете ли перевезти семью в Россию?

— В первую очередь хочу сказать, что поражен уровнем тренировочной базы «Динамо». У меня двое маленьких детей, они еще не ходят в школу. Подумаю об их приезде, но пока голова забита другим.

— Планируете ли вы учить русский?

— Добрый день, я очень рад быть здесь — в «Динамо» (говорит на русском). Планирую учить, хотя вы понимаете, что это непросто. Я говорю также на английском. Первый день справляюсь с помощью переводчиков — мне все нравится. (Константин Алексеев)