Новый немецкий тренер «Динамо» Шварц планирует учить русский язык
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что планирует плотно заняться изучением русского языка.
— Планируете ли перевезти семью в Россию?
— В первую очередь хочу сказать, что поражен уровнем тренировочной базы «Динамо». У меня двое маленьких детей, они еще не ходят в школу. Подумаю об их приезде, но пока голова забита другим.
— Планируете ли вы учить русский?
— Добрый день, я очень рад быть здесь — в «Динамо» (говорит на русском). Планирую учить, хотя вы понимаете, что это непросто. Я говорю также на английском. Первый день справляюсь с помощью переводчиков — мне все нравится. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.