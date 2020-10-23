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Новый немецкий тренер «Динамо» Шварц планирует учить русский язык

18:25
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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что планирует плотно заняться изучением русского языка.

— Планируете ли перевезти семью в Россию?

— В первую очередь хочу сказать, что поражен уровнем тренировочной базы «Динамо». У меня двое маленьких детей, они еще не ходят в школу. Подумаю об их приезде, но пока голова забита другим.

— Планируете ли вы учить русский?

— Добрый день, я очень рад быть здесь — в «Динамо» (говорит на русском). Планирую учить, хотя вы понимаете, что это непросто. Я говорю также на английском. Первый день справляюсь с помощью переводчиков — мне все нравится. (Константин Алексеев)

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