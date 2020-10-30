Новый курьез в нашем футболе: Еременко заслужил удаление, но не дисквалификацию. Почему?

Решение Василия Казарцева, который на 71-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Химки» удалил полузащитника хозяев Романа Еременко, привело к возникновению очередного курьезного случая в нашем футболе.

Произошло это только потому, что судья Василий Казарцев показал ростовчанину прямую красную карточку, а не вторую желтую.

Еременко действительно грубо сыграл против Ильи Кухарчука, угодив ему шипами в бедро. «Футболист «Ростова» совершил безрассудный прыжок ногой в бедро сопернику, первому сыгравшему в мяч, не имея возможности избежать данного контакта и не применив чрезмерной силы по отношению к оппоненту, — говорится в опубликованном сегодня решении экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая дала оценку этому эпизоду. — Эксперты также учли отсутствие продавливающего движения, что уменьшило последствия состоявшегося контакта с ногой, не являвшейся для футболиста «Химок» №44 Ильи Кухарчука опорной, реально имевшуюся у игрока «Ростова» возможность сыграть в мяч, отсутствие прямого умысла в его игровых действиях. Футболист, не учитывающий опасность своих действий или возможных последствий для соперника, должен быть наказан предупреждением, а не прямой красной карточкой».

КДК РФС, в свою очередь, был вынужден отменить «ошибочно примененное удаление». Еременко не был дисквалифицирован и имеет право сыграть в субботу со «Спартаком».

Но ведь ЭСК определила, что Роман должен был получить предупреждение. Оно стало бы для него вторым. Он ведь все равно удалился бы.

Да, это так. Если бы Казарцев показал желтую карточку, а не красную, Еременко покинул бы поле и потом автоматически получил бы одноматчевую дисквалификацию за два предупреждения и пропустил бы встречу с красно-белыми.

А сам КДК не вправе заменить красную карточку на желтую. Он не может заменить один вид дисциплинарной санкции другим — такие полномочия ему не предоставлены ни дисциплинарным регламентом, ни каким-либо другим документом РФС. В данном случае он вправе только отменить удаление. (Александр Бобров)