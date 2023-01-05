Ивич встретится с командой 12 января на сборе «Краснодара» в Дубае

Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич встретится с командой на сборе в Дубае, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, тренерский штаб во главе с сербским специалистом пока находятся в Израиле и готовят программу на зимние сборы клуба. Они прилетят в Дубай 10 января. Через два дня «Краснодар» официально представит Ивича команде.

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.