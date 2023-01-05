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Массимо Каррера: «Вероятность перехода Захаряна из «Динамо» в «Спартак» — один процент»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в состав красно-белых.

«Захарян усилил бы «Спартак». Такой игрок нужен команде Абаскаля для борьбы с «Зенитом». Но вероятность его перехода из «Динамо» в «Спартак» — 1%. Это принципиально соперники, поэтому договориться практически невозможно», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В текущем сезоне 19-летний Захарян сыграл 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-veroyatnost-perehoda-zaharyana-iz-dinamo-v-spartak-1/
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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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