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Сегодня, 16:23

Новиков считает, что ЦСКА нужно наладить игру в защите

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграли с «Оренбургом» (2:2).

«Команда начала терять очки, это проблема. В ситуации с голом Чалова забить было сложно, но он это сделал, но также стоит отметить и упущенный момент Федора при счете 2:1 в пользу ЦСКА, если бы он тогда смог отличиться, то «Оренбург» уже не отыгрался бы. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга». Команде явно нужно наладить игру в защите», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Также он поделился мнением об отсутствии главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча команды с «Оренбургом».

«Он давал установку на игру, беседовал с тренерским штабом по телефону во время матча, так что это не было большой проблемой, как мне кажется. ЦСКА потерял необязательные очки, и это не в первый раз», — добавил специалист.

ЦСКА с 26 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» расположился на 9-й позиции (19 очков).

20 октября КДК РФС дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на один матч РПЛ за конфликт во время игры 13-го тура чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-tsska-nuzhno-naladit-igru-v-oborone-stali-teryat-neobyazatel-ny-e-ochki/
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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