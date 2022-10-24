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ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова, если футболисту поступит предложение из Европы

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов может уйти из нынешней команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, агент 24-летнего футболиста еще летом сообщил ЦСКА, что будет искать Зайнутдинову подходящий вариант в Европе и пообещал прийти к руководству московского клуба с уже готовым предложением. Армейцы готовы отпустить казахстанского игрока.

Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в2020 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-gotov-otpustit-zaynutdinova-v-sluchae-predlozheniya-iz-evropy-1394017/
Бактиер Зайнутдинов
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