Новичок «Зенита» Ренан прибыл в расположение клуба

Новичок «Зенита» Роберт Ренан прибыл в расположение клуба в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.