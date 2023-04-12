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Сегодня, 09:15

Ренан: «В честь победы с «Зенитом» в РПЛ, возможно, набью себе первую тату»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» допустил, что может набить себе первое тату в жизни в честь первого трофея, завоеванного с клубом из Санкт-Петербурга.

— Если ты выиграешь чемпионат России, для тебя это будет самый ценный трофей в карьере?

— Абсолютно точно, ведь на клубном уровне я титулы еще не выигрывал. Да, у меня уже есть победа на чемпионате Южной Америки (U-20), но ощущения от триумфа с «Зенитом» будут совершенно другими, потому что и футбол здесь другой, и опыт новый.

— Если выиграете, набьешь татуировку?

— У меня пока нет ни одной, но рано или поздно набью. У мамы и папы есть татуировки, так что и я присматриваюсь. Вполне возможно, в честь победы с «Зенитом» набью себе первую тату. Почему нет?

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

За 8 туров до конца чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 54 очками. Отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет 9 очков.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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