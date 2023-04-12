Ренан: «В честь победы с «Зенитом» в РПЛ, возможно, набью себе первую тату»

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» допустил, что может набить себе первое тату в жизни в честь первого трофея, завоеванного с клубом из Санкт-Петербурга.

— Если ты выиграешь чемпионат России, для тебя это будет самый ценный трофей в карьере?

— Абсолютно точно, ведь на клубном уровне я титулы еще не выигрывал. Да, у меня уже есть победа на чемпионате Южной Америки (U-20), но ощущения от триумфа с «Зенитом» будут совершенно другими, потому что и футбол здесь другой, и опыт новый.

— Если выиграете, набьешь татуировку?

— У меня пока нет ни одной, но рано или поздно набью. У мамы и папы есть татуировки, так что и я присматриваюсь. Вполне возможно, в честь победы с «Зенитом» набью себе первую тату. Почему нет?

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

За 8 туров до конца чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 54 очками. Отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет 9 очков.