Писарский ответил на вопрос о возможной смене гражданства ради выступления в бундеслиге

Новичок «Крыльев» Владимир Писарский (Сычевой) в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене гражданства на украинское ради выступления в Европе. Российский футболист родился в Симферополе.

«Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги», — сказал нападающий «СЭ».

По информации «СЭ», к форварду самарского клуба был интерес со стороны команд бундеслиги.