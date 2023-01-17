Писарский: «Есть один незакрытый вопрос с руководством «Оренбурга»...»

Сычевой рассказал, что у него возникли некоторые сложности с руководством «Оренбурга»

Нападающий Владимир Писарский, недавно ставший игроком «Крыльев Советов», дал понять, что у него возникли некоторые сложности с руководством «Оренбурга».

— Как отреагировал на ваше решение Марцел Личка? Не обиделся?

— Я позвонил Марцелу. Мы пообщались. Он меня понял как футболиста и как человека, мы пожелали друг другу удачи и всего наилучшего. Хочу еще раз его поблагодарить за ту работу, которую мы проделали в «Оренбурге», и за то, кем я в итоге стал. В общем, я благодарен этому специалисту. А вот с руководством «Оренбурга» у меня остался один незакрытый вопрос.

— ?

— Я надеюсь, он скоро решится — и не придется выносить эту интересную ситуацию наружу...

25 декабря 26-летний форвард подписал контракт с самарской командой на 3,5 года.

Первую часть сезона нападающий провел в «Оренбурге», в составе которого забил 14 голов в 15 матчах.

Полное интервью Владимира Писарского (Сычевого) «СЭ» здесь