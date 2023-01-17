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Писарский: «Есть один незакрытый вопрос с руководством «Оренбурга»...»

Сычевой рассказал, что у него возникли некоторые сложности с руководством «Оренбурга»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Писарский (Сычевой).
Фото ФК «Оренбург»

Нападающий Владимир Писарский, недавно ставший игроком «Крыльев Советов», дал понять, что у него возникли некоторые сложности с руководством «Оренбурга».

— Как отреагировал на ваше решение Марцел Личка? Не обиделся?

— Я позвонил Марцелу. Мы пообщались. Он меня понял как футболиста и как человека, мы пожелали друг другу удачи и всего наилучшего. Хочу еще раз его поблагодарить за ту работу, которую мы проделали в «Оренбурге», и за то, кем я в итоге стал. В общем, я благодарен этому специалисту. А вот с руководством «Оренбурга» у меня остался один незакрытый вопрос.

— ?

— Я надеюсь, он скоро решится — и не придется выносить эту интересную ситуацию наружу...

25 декабря 26-летний форвард подписал контракт с самарской командой на 3,5 года.

Первую часть сезона нападающий провел в «Оренбурге», в составе которого забил 14 голов в 15 матчах.

Полное интервью Владимира Писарского (Сычевого) «СЭ» здесь

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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