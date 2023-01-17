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Сегодня, 13:21

Представитель Гаджимурадова допустил расторжение контракта с «Уралом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Сейчас мы ищем вариант, при котором и футболисту, и клубу будет комфортно. Это может быть и аренда, и полноценный трансфер, и возвращение в основной состав. Может быть, это будут более кардинальные изменения — расторжение договора и переход в другой клуб. Варианты абсолютно разные. Отсутствие Рамазана на сборах — непростой вопрос. Сейчас мы ищем его решение. Он футболист и должен тренироваться с командой», — сказал Кигинько «СЭ».

Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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