Писарский: «Отвечу на слова Аршавина про интерес ко мне «Зенита». Но чуть позже»

Писарский ответил на вопрос об отступных для «Зенита» в личном контракте с «Крыльями»

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос об отступных для «Зенита», прописанных в его контракте с самарцами.

— Пожалуй, главная новость, связанная с вашим переходом в «Крылья», звучит так: для «Зенита» вы прописали в контракте с самарцами сумму отступных, которая в пять раз меньше, чем для остальных команд РПЛ. Это так?

— На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже.

— Но вы готовы повторить путь Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» именно в «Зенит»?

— Я не против повторить такой путь. Но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку, потому что так можно и споткнуться. Надо двигаться вверх постепенно. Сейчас я игрок «Крыльев Советов». И все мои мысли связаны с этой командой.

— Андрей Аршавин недавно сказал про вас: «Зенит» интересовался Сычевым. Но видите, в «Зенит» уже идти не хотят! До чего мы дожили! Футбол развивается в России!". Есть что ответить?

— (Улыбается.) На эти слова я тоже отвечу, но опять же попозже.

Ранее Аршавин подтвердил интерес «Зенита» к форварду.

Полное интервью Владимира Сычевого «СЭ» здесь