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Сегодня, 13:45

Писарский объяснил, почему не перешел в «Црвену Звезду»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Писарский (Сычевой).
Фото ФК «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) подтвердил информацию, что мог перейти в «Црвену Звезду».

— У вас же было предложение от «Црвены Звезды»? Почему не состоялся переход?

— Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России.

— У вас в голове сидит мысль, что вы можете стать лучшим бомбардиром РПЛ? Тем более что ваш главный конкурент Промес пропускает два сбора «Спартака». Ваши шансы резко возрастают?

— Об этом я сейчас точно не думаю. Просто выхожу на поле и стараюсь забить в каждой игре. А голы посчитаем после 30-го тура. И я не думаю, что из-за того, что Промес сейчас пропускает сборы, его результативность сильно упадет весной. В общем, еще поборемся.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Полное интервью Владимира Писарского «СЭ» здесь

Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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