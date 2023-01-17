Писарский объяснил, почему не перешел в «Црвену Звезду»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) подтвердил информацию, что мог перейти в «Црвену Звезду».

— У вас же было предложение от «Црвены Звезды»? Почему не состоялся переход?

— Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России.

— У вас в голове сидит мысль, что вы можете стать лучшим бомбардиром РПЛ? Тем более что ваш главный конкурент Промес пропускает два сбора «Спартака». Ваши шансы резко возрастают?

— Об этом я сейчас точно не думаю. Просто выхожу на поле и стараюсь забить в каждой игре. А голы посчитаем после 30-го тура. И я не думаю, что из-за того, что Промес сейчас пропускает сборы, его результативность сильно упадет весной. В общем, еще поборемся.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Полное интервью Владимира Писарского «СЭ» здесь