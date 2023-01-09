Новичок ЦСКА Илья Агапов: «О возможном переходе узнал два-три дня назад»

Новичок ЦСКА Илья Агапов поделился первыми впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Не со всеми еще удалось познакомиться. Бросилось в глаза, что на первой же тренировке довольно сложно мне давался бег... Вклиниваюсь потихоньку в коллектив.

О возможном переходе узнал два-три дня назад. До этого видел только в соцсетях посты про интерес, но агент ничего не говорил.

Мой агент, Александр Салугин, сыграл ключевую роль в переговорах. Для него это родной клуб. Он предлагал даже взять 40-й номер, под которым играл за ЦСКА, но я решил на 77-м остановиться.

Конкуренция — это неотъемлемая часть футбола. Поэтмоу я готов к ней», — сказал Агапов в интервью клубной пресс-службе.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний Агапов сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.