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Новичок ЦСКА Илья Агапов: «О возможном переходе узнал два-три дня назад»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Илья Агапов поделился первыми впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Не со всеми еще удалось познакомиться. Бросилось в глаза, что на первой же тренировке довольно сложно мне давался бег... Вклиниваюсь потихоньку в коллектив.

О возможном переходе узнал два-три дня назад. До этого видел только в соцсетях посты про интерес, но агент ничего не говорил.

Мой агент, Александр Салугин, сыграл ключевую роль в переговорах. Для него это родной клуб. Он предлагал даже взять 40-й номер, под которым играл за ЦСКА, но я решил на 77-м остановиться.

Конкуренция — это неотъемлемая часть футбола. Поэтмоу я готов к ней», — сказал Агапов в интервью клубной пресс-службе.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний Агапов сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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