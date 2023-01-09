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Сегодня, 17:55

Полузащитник Илья Кухарчук подтвердил, что покинул «Химки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Илья Кухарчук подтвердил информацию о том, что он разорвал контракт с «Химками».

«Да, пару часов назад завершил все дела с «Химками», расторгли контракт без взаимных претензий. Все прошло нормально. Достаточно долго мы вели переговоры, но сейчас все детали наконец-то удалось уладить. Будущее? Пока делал акцент на разрыв контракта с «Химками», сейчас уже начну заниматься трудоустройством.

Очень жалко, что такую большую часть ребят не взяли на сборы, включая капитана Дмитрия Тихого. Весь костяк оставили. О Диме ведь много хороших отзывов, он боец. Даже Хвича мастерство Тихого отмечал. Надеюсь, что все смогут быстро найти себе новые команды", — приводит слова Кухарчука Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 32-летний Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Химки» завершили первую часть сезона на 15-м месте (12 очков) в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-kuharchuk-rasstalis-s-himkami-po-vzaimnomu-soglasiyu
Илья Кухарчук
ФК Химки
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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