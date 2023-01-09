Полузащитник Илья Кухарчук подтвердил, что покинул «Химки»

Полузащитник Илья Кухарчук подтвердил информацию о том, что он разорвал контракт с «Химками».

«Да, пару часов назад завершил все дела с «Химками», расторгли контракт без взаимных претензий. Все прошло нормально. Достаточно долго мы вели переговоры, но сейчас все детали наконец-то удалось уладить. Будущее? Пока делал акцент на разрыв контракта с «Химками», сейчас уже начну заниматься трудоустройством.

Очень жалко, что такую большую часть ребят не взяли на сборы, включая капитана Дмитрия Тихого. Весь костяк оставили. О Диме ведь много хороших отзывов, он боец. Даже Хвича мастерство Тихого отмечал. Надеюсь, что все смогут быстро найти себе новые команды", — приводит слова Кухарчука Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 32-летний Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Химки» завершили первую часть сезона на 15-м месте (12 очков) в турнирной таблице РПЛ.