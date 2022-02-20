Карраскаль дебютирует за ЦСКА в товарищеском матче с «Рубином»

Новичок ЦСКА Карраскаль дебютирует за армейцев в матче с «Рубином»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль дебютирует за московскую команду в товарищеском матче с «Рубином».

Встреча армейцев с казанцами состоится сегодня, 20 февраля. Игра пройдет в Турции и начнется в 15.00 по московскому времени.

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

23-летний колумбиец перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.