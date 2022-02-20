Нападающий ЦСКА Заболотный прокомментировал свой гол в падении через себя

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол в падении через себя в товарищеском матче с испанской «Мурсией» (3:0).

«Мне свойственно забивать такие мячи, — приводит слова Заболотного официальный сайт московского клуба. — Ничего сверхъестественного не произошло. Тем более это был обычный товарищеский матч. Не стал бы давать себе высокие оценки. Сейчас идет подготовительный период, рано рассуждать, кто в какой форме. Все покажет только сезон».

Также нападающий поделился ожиданиями от предстоящей встречи с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«С Леонидом Викторовичем виделись много раз, практически каждый год. Обычно, когда встречаемся с ним — разговариваем, обсуждаем футбольные дела. Слуцкий хороший специалист, очень добротный тренер, от нашей работы остались только позитивные впечатления», — сказал он.

Сегодня, 20 февраля, армейцы проведут товарищескую игру с «Рубином». Начало — 15:00 (мск).

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.