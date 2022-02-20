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Заболотный — о голе в падении через себя: «Мне свойственно забивать такие мячи»

Нападающий ЦСКА Заболотный прокомментировал свой гол в падении через себя
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол в падении через себя в товарищеском матче с испанской «Мурсией» (3:0).

«Мне свойственно забивать такие мячи, — приводит слова Заболотного официальный сайт московского клуба. — Ничего сверхъестественного не произошло. Тем более это был обычный товарищеский матч. Не стал бы давать себе высокие оценки. Сейчас идет подготовительный период, рано рассуждать, кто в какой форме. Все покажет только сезон».

Также нападающий поделился ожиданиями от предстоящей встречи с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«С Леонидом Викторовичем виделись много раз, практически каждый год. Обычно, когда встречаемся с ним — разговариваем, обсуждаем футбольные дела. Слуцкий хороший специалист, очень добротный тренер, от нашей работы остались только позитивные впечатления», — сказал он.

Сегодня, 20 февраля, армейцы проведут товарищескую игру с «Рубином». Начало — 15:00 (мск).

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/anton-zabolotnyy-v-2010m-ya-byl-syrovat-dlya-osnovy-nuzhno-bylo-proyti-ves-etot-put-chtoby-seychas-n/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
2
0
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Карраскаль о переходе в ЦСКА: «Очень рад быть частью этой замечательной команды»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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