Новичка «Зенита» Клаудинью и Малкома ждут в Петербурге в воскресенье или понедельник
Как стало известно «СЭ», два олимпийских чемпиона в составе сборной Бразилии (в субботу она победила Мексику в финале Игр в овертайме — 2:1) — 24-летний форвард Малком и его ровесник, атакующий хавбек Клаудинью, должны прибыть в Северную столицу из Токио в воскресенье вечером или в понедельник с утра.
Напомним, что сине-бело-голубые достигли договоренности по переходу Клаудинью как с его клубом «Брагантино», так и с агентством полузащитника. В ближайшие дни после прилета в Санкт-Петербург футболист пройдет медосмотр и заключит контракт с «Зенитом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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