Руй Витория объяснил, почему Джикия остался в запасе на матч против «Нижнего Новгорода»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему защитник Георгий Джикия остался в запасе на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
«Со здоровьем Георгия все в порядке. Изменения в составе связаны с тем, что прошлый матч отнял много сил. Смотрели, как можно освежить команду. Я доверию игрокам, которые выйдут на поле. Такая ротация необходима», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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