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Ломовицкий перешел из «Рубина» в «Химки» на правах аренды до конца сезона-2022/23

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перешел в «Химки».

Как сообщает официальный сайт «Химок», 24-летний игрок будет выступать за подмосковный клуб до конца сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне Ломовицкий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Ломовицкий выступал за «Химки» в сезоне-2020/21.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/khimki-arendovali-aleksandra-lomovitskogo/
Александр Ломовицкий
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