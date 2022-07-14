Ломовицкий перешел из «Рубина» в «Химки» на правах аренды до конца сезона-2022/23

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перешел в «Химки».

Как сообщает официальный сайт «Химок», 24-летний игрок будет выступать за подмосковный клуб до конца сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне Ломовицкий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.