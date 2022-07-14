Ломовицкий перешел из «Рубина» в «Химки» на правах аренды до конца сезона-2022/23
Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перешел в «Химки».
Как сообщает официальный сайт «Химок», 24-летний игрок будет выступать за подмосковный клуб до конца сезона-2022/23.
В прошедшем сезоне Ломовицкий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Напомним, что Ломовицкий выступал за «Химки» в сезоне-2020/21.
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12
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
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|0
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|0
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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|17.07
|20:00
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