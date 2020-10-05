«Нормальный эмоциональный разговор». Медведев — о перепалке Дзюбы и Семака в игре «Спартак» — «Зенит»
12:51
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментрировал перепалку, которая произошла между главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком и нападающим Артемом Дзюбой во время гостевого матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Это был нормальный эмоциональный разговор, — приводит Sport24 слова Медведева. — Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-05-medvedev--o-perepalke-dzyuby-i-semaka-mezhdu-nimi-net-konflikta-normalnyy-emotsionalnyy-razgovor
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