Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментрировал перепалку, которая произошла между главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком и нападающим Артемом Дзюбой во время гостевого матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Это был нормальный эмоциональный разговор, — приводит Sport24 слова Медведева. — Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться.