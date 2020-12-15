Нобоа рассказал, почему матчи «Сочи» и «Спартака» оборачиваются скандалом

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о скандалах в матчах со «Спартаком». Его команда обыграла красно-белых со счетом 1:0 в 18-м туре Тинькофф чемпионата России, а он стал автором единственного гола.

— Почему каждый матч «Спартака» с «Сочи» оборачивается скандалом?

— Думаю, потому что мы выигрываем. Если бы проиграли — сто процентов, скандалов бы не было. Сто процентов — мы не стали бы разговаривать по поводу судейства, расизма. Мы проиграем — и просто проиграем! Но сейчас мы победили. А в этом случае со «Спартаком» всегда возникают какие-то проблемы.

Я такой футболист, что не обращаю внимания на то, что происходит до или после игры. Мне важна только сама игра. А до или после — говорите о чем хотите. Если ты проиграл — значит, не кто-то другой виноват, а тренироваться надо получше.

Интервью Нобоа можно прочитать на сайте «СЭ»