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Нобоа рассказал, почему матчи «Сочи» и «Спартака» оборачиваются скандалом

17:45
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК "Сочи".
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК "Сочи".
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о скандалах в матчах со «Спартаком». Его команда обыграла красно-белых со счетом 1:0 в 18-м туре Тинькофф чемпионата России, а он стал автором единственного гола.

— Почему каждый матч «Спартака» с «Сочи» оборачивается скандалом?

— Думаю, потому что мы выигрываем. Если бы проиграли — сто процентов, скандалов бы не было. Сто процентов — мы не стали бы разговаривать по поводу судейства, расизма. Мы проиграем — и просто проиграем! Но сейчас мы победили. А в этом случае со «Спартаком» всегда возникают какие-то проблемы.

Я такой футболист, что не обращаю внимания на то, что происходит до или после игры. Мне важна только сама игра. А до или после — говорите о чем хотите. Если ты проиграл — значит, не кто-то другой виноват, а тренироваться надо получше.

Интервью Нобоа можно прочитать на сайте «СЭ»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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