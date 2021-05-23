Ионов оценил работу Гончаренко в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко. Белорусский специалист сменил по ходу сезона на этом посту Мурада Мусаева.

— На клубном уровне сезон неудачный, есть понимание что произошло?

— Мы сейчас в сборной, клубные дела позади. Сборная это отдушина? Мы все профессионалы, все головой находятся там, где нужно.

— Пара слов о Гончаренко?

— Пока сложно оценить, времени у него было мало, вся работа на сборах. Я рад, что он пришел, мне нравятся его идеи.

(Максим Алланазаров)