Ионов оценил работу Гончаренко в «Краснодаре»
19:19
Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко. Белорусский специалист сменил по ходу сезона на этом посту Мурада Мусаева.
— На клубном уровне сезон неудачный, есть понимание что произошло?
— Мы сейчас в сборной, клубные дела позади. Сборная это отдушина? Мы все профессионалы, все головой находятся там, где нужно.
— Пара слов о Гончаренко?
— Пока сложно оценить, времени у него было мало, вся работа на сборах. Я рад, что он пришел, мне нравятся его идеи.
(Максим Алланазаров)
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