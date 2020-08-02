Нобель Арустамян: «Урунов пройдет медосмотр для «Спартака» в понедельник»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов в понедельник пройдет медосмотр для «Спартака», после чего перейдет в московский клуб. Ранее красно-белые объявили о подписании бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

— Кроме Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов, — написал в своем Telegram-канале Арустамян. — Уже завтра он проходит медосмотр для «Спартака». Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать.

Урунов перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотива» зимой 2020 года. Он провел за клуб из Башкортостана 10 матчей и не отметился результативными действиями.