«Ахмат» — «Зенит»: Юри Алберто открыл счет в матче

Нападающий «Зенита» Юри Алберто отличился в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет в конце первого тайма — 1:0.

Бразилец получил мяч на линии штрафной и аккуратным ударом отправил его в угол ворот.

Для Юри Алберто этот гол стал третьим в этом сезоне РПЛ.

Напомним, что форвард перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно.