«Ахмат» — «Зенит»: Юри Алберто открыл счет в матче
Нападающий «Зенита» Юри Алберто отличился в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет в конце первого тайма — 1:0.
Бразилец получил мяч на линии штрафной и аккуратным ударом отправил его в угол ворот.
Для Юри Алберто этот гол стал третьим в этом сезоне РПЛ.
Напомним, что форвард перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно.
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|
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|43
|
4
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|6
|6
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|
5
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|3
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|39
|
6
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|
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|
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|9
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|
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|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
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|21-32
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|
16
|Арсенал
|23
|5
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|12
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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|Г
|
|
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Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
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|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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|
|
Далер Кузяев
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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