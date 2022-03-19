Появилось видео отмененного гола Промеса в ворота «Нижнего Новгорода» с пенальти
Видео отмененного гола Промеса в ворота «Нижнего Новгорода» с пенальти
Нападающий «Спартака» Квинси Промес неправильно исполнил пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
На 76-й минуте нидерландец выполнил удар, после которого мяч попал ему в опорную ногу.
Главный судья матча Сергей Иванов отменил гол после просмотра повтора эпизода и назначил свободный удар.
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