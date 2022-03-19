Появилось видео отмененного гола Промеса в ворота «Нижнего Новгорода» с пенальти

Видео отмененного гола Промеса в ворота «Нижнего Новгорода» с пенальти

Нападающий «Спартака» Квинси Промес неправильно исполнил пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

На 76-й минуте нидерландец выполнил удар, после которого мяч попал ему в опорную ногу.

Главный судья матча Сергей Иванов отменил гол после просмотра повтора эпизода и назначил свободный удар.