Судья отменил гол форварда «Спартака» Промеса с пенальти в матче с «Нижним Новгородом»

Главный судья матча «Нижний Новгород» — «Спартак» Сергей Иванов принял решение отменить гол нападающего красно-белых Квинси Промеса с пенальти.

Нидерландец забил с 11-метрового на 76-й минуте, однако после вмешательства ВАР гол был отменен.

Иванов посмотрел повтор эпизода и заметил, что Промес во время удара изначально ударил мячом себе в ногу. Арбитр решил отменить гол из-за того, что Промес сделал лишнее касание при исполнении пенальти.