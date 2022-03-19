Судья Иванов отменил гол Промеса с пенальти в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Судья отменил гол форварда «Спартака» Промеса с пенальти в матче с «Нижним Новгородом»
Главный судья матча «Нижний Новгород» — «Спартак» Сергей Иванов принял решение отменить гол нападающего красно-белых Квинси Промеса с пенальти.
Нидерландец забил с 11-метрового на 76-й минуте, однако после вмешательства ВАР гол был отменен.
Иванов посмотрел повтор эпизода и заметил, что Промес во время удара изначально ударил мячом себе в ногу. Арбитр решил отменить гол из-за того, что Промес сделал лишнее касание при исполнении пенальти.
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