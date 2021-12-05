«Динамо» дома в большинстве победило «Уфу»
«Динамо» в домашнем матче 17-го тура Тинькофф РПЛ победило «Уфу» со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».
Первый гол на 29-й минуте забил Денис Макаров, удвоил преимущество Арсен Захарян на 86-й минуте встречи.
В первом тайме сразу два игрока «Уфы» получили прямые красные карточки. На шестой минуте Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора удалил Вячеслава Кротова, а на 36-й был удален Эгаш Касинтура.
«Динамо» продолжает занимать второе место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Сандро Шварца дома сыграет с лидирующим «Зенитом» (12 декабря).
«Уфа» занимает 15-е место в следующем туре в гостях встретится с «Локомотивом».
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