"Нижний Новгород" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы

"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" объявили составы на первый матч за место в премьер-лиге. С первых минут встречу начнет полузащитник самарцев Артем Тимофеев.

Состав "Нижнего Новгорода": Анисимов, Хрипков, Федорив, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Новосв, Фомин, Салугин.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.

Напомним, "Крылья" заняли 13-е место в премьер-лиге-2018/19, а "Нижний Новгород" - 4-е в Олимп-ФНЛ.

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