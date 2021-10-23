«Нижний Новгород» — «Краснодар»: все голы матча
В субботу, 23 октября, «Нижний Новгород» проиграл «Краснодару» (1:4) в матче 12-го тура Тинькофф Чемпионата России.
Представляем все голы этой встречи:
5 минута, Гжегож Крыховяк
56 минута, Эдуард Сперцян
73 минута, Александр Черников
76 минута, Владимир Ильин
83 минута, Кирилл Гоцук
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю