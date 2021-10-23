«Нижний Новгород» — «Краснодар»: гол Сперцяна засчитан ошибочно?
На 56-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» Эдуард Сперцян удвоил счет, его гол после проверки ВАР был засчитан. Правильно ли поступили судьи?
По одному из видеоповторов можно предположить, что игрок «быков» в момент передачи Гжегожа Крыховяка забежал за линию офсайда — за ней оказалась часть его бутсы. Значит, следовало зафиксировать положение «вне игры».
Но у ВАР Павла Шадыханова и АВАР Андрея Болотенкова было другое мнение. Согласиться с ним невозможно: в ходе трансляции почему-то не показали линии, начерченные видеоассистентами. Хотя в другом моменте, случившемся в конце второго тайма, такие линии телезрителям продемонстрировали.
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