Кержаков: «Нижний Новгород» показал свой истинный уровень»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:4) отметил, что команда показала свой истинный уровень.

«Сегодня, если кто-то почувствовал самоуверенность в том, как мы играли в предыдущих матчах... что-то давалась более-менее легко. Тех людей поставили на место, — отметил Кержаков в эфире «Матч Премьер». — На самом деле наш уровень намного ниже. Кто-то отдавал себе в этом отчет, а кто-то — нет. Благодаря сегодняшней игре мы увидели наш истинный уровень. Мы индивидуально намного слабее, чем игроки «Краснодара».

У нас есть свои качества, благодаря котором мы можем цепляться за очки, а иногда побеждать, — сегодня мы эти качества не продемонстрировали. Была в каких-то моментах апатия.

Мы сегодня наиграли на тот результат, который мы имеем. «Краснодар» сильнее «Нижнего Новгорода» на данный момент».