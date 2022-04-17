«Крылья Советов» — «Краснодар»: Глушенков увеличил преимущество хозяев

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он увеличил преимущество хозяев во втором тайме — 2:0.

Глушенков убежал с мячом с контратаку, вышел на ударной позицию и пробил в ближний угол. Матвей Сафонов не смог дотянуться до мяча.