«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бериша сфолил дважды, но получил одно предупреждение. Это правильно?

На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Ахмат» капитан гостей Бернард Бериша совершил одно за другим два нарушения правил, но получил от судьи Алексея Амелина только одно предупреждение.

«Нижний Новгород» — «Ахмат».

Арбитр принял верное решение: в первом случае полузащитник задержал соперника, но не сорвал перспективную атаку. Она продолжилась. Поэтому затем, когда Бериша сфолил во второй раз, было достаточно показать нарушителю только одну желтую карточку. Был бы характер первого фола иным (например, удар рукой в голову, грубый наступ шипами), тогда судье следовало бы вынести Берише два предупреждения и удалить его.