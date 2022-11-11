«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Рыбчинский довел счет до разгромного
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Рыбчинский отличился в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».
Во втором тайме он довел счет до крупного — 3:0.
Хавбек ворвался в штрафную, но потерял мяч. Однако партнеры продолжили атаку и вернули мяч Рыбчинскому, который нанес точный улар в дальний угол.
Для полузащитника это первый гол в нынешнем сезоне.
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|
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|
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|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
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|
|
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Спартак
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|
|
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Зенит
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
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Квинси Промес
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