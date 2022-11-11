Олег Романцев рассказал о целях комитета ветеранов «Спартака»

Олег Романцев прокомментировал «СЭ» создание комитета ветеранов «Спартака».

Напомним, соответствующее решение утвердил совет директоров красно-белых — председателем комитета стал Романцев, а почетным президентом — Никита Симонян.

— Болельщики очень рады вашему возвращению в родной клуб, — передаю я Олегу Ивановичу поздравления, которые приходят на его имя в редакцию «СЭ».

— Большое спасибо, — улыбается Романцев. — Только я бы не назвал это возвращением, поскольку никогда связи со «Спартаком» не терял. А потому всегда был в курсе происходящих в нем событий, участвовал во всех клубных мероприятиях, общался с игроками и коллегами.

— Насколько неожиданным стало предложение возглавить новый комитет?

— В клуб пришли новые люди из компании «Лукойл». До принятия решения о создании комитета я встречался с ними. Не скрою, меня сразу же подкупил их интерес к тому, как живут спартаковские ветераны, какие у них проблемы, искреннее желание помочь им. Возглавить такой важный участок для меня не только большая честь, но и ответственность. Начинать всегда трудно. Но помогать тем, с кем играл и работал — святое дело.

— Кому принадлежит идея создания комитета ветеранов?

— Думаю, это коллективное решение совета директоров, которое озвучил генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Ну и, конечно, большую роль здесь сыграло руководство компании «Лукойл».

— Каковы задачи комитета?

— Что касается задач, то главная из них — помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака». Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий. Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает.

— Но ведь все эти вопросы вы будете решать не один?

— Конечно. В состав комитета еще вошли Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные «Спартаку» люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета. Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении.

— Можно считать, что рождение комитета станет новым этапом в отношениях между клубом и ветеранами?

— Очень на это надеюсь и верю в своевременность его появления. Между нами и раньше была некоторая связь. А теперь мы стали еще ближе. И это очень важно для поддержания и продолжения его традиций, заложенных основателями «Спартака», великими братьями Старостиными.