Олег Романцев рассказал о целях комитета ветеранов «Спартака»
Олег Романцев прокомментировал «СЭ» создание комитета ветеранов «Спартака».
Напомним, соответствующее решение утвердил совет директоров красно-белых — председателем комитета стал Романцев, а почетным президентом — Никита Симонян.
— Болельщики очень рады вашему возвращению в родной клуб, — передаю я Олегу Ивановичу поздравления, которые приходят на его имя в редакцию «СЭ».
— Большое спасибо, — улыбается Романцев. — Только я бы не назвал это возвращением, поскольку никогда связи со «Спартаком» не терял. А потому всегда был в курсе происходящих в нем событий, участвовал во всех клубных мероприятиях, общался с игроками и коллегами.
— Насколько неожиданным стало предложение возглавить новый комитет?
— В клуб пришли новые люди из компании «Лукойл». До принятия решения о создании комитета я встречался с ними. Не скрою, меня сразу же подкупил их интерес к тому, как живут спартаковские ветераны, какие у них проблемы, искреннее желание помочь им. Возглавить такой важный участок для меня не только большая честь, но и ответственность. Начинать всегда трудно. Но помогать тем, с кем играл и работал — святое дело.
— Кому принадлежит идея создания комитета ветеранов?
— Думаю, это коллективное решение совета директоров, которое озвучил генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Ну и, конечно, большую роль здесь сыграло руководство компании «Лукойл».
— Каковы задачи комитета?
— Что касается задач, то главная из них — помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака». Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий. Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает.
— Но ведь все эти вопросы вы будете решать не один?
— Конечно. В состав комитета еще вошли Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные «Спартаку» люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета. Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении.
— Можно считать, что рождение комитета станет новым этапом в отношениях между клубом и ветеранами?
— Очень на это надеюсь и верю в своевременность его появления. Между нами и раньше была некоторая связь. А теперь мы стали еще ближе. И это очень важно для поддержания и продолжения его традиций, заложенных основателями «Спартака», великими братьями Старостиными.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2