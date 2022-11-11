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11 ноября, 20:25

Олег Романцев рассказал о целях комитета ветеранов «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олег Романцев прокомментировал «СЭ» создание комитета ветеранов «Спартака».

Напомним, соответствующее решение утвердил совет директоров красно-белых — председателем комитета стал Романцев, а почетным президентом — Никита Симонян.

— Болельщики очень рады вашему возвращению в родной клуб, — передаю я Олегу Ивановичу поздравления, которые приходят на его имя в редакцию «СЭ».

— Большое спасибо, — улыбается Романцев. — Только я бы не назвал это возвращением, поскольку никогда связи со «Спартаком» не терял. А потому всегда был в курсе происходящих в нем событий, участвовал во всех клубных мероприятиях, общался с игроками и коллегами.

— Насколько неожиданным стало предложение возглавить новый комитет?

— В клуб пришли новые люди из компании «Лукойл». До принятия решения о создании комитета я встречался с ними. Не скрою, меня сразу же подкупил их интерес к тому, как живут спартаковские ветераны, какие у них проблемы, искреннее желание помочь им. Возглавить такой важный участок для меня не только большая честь, но и ответственность. Начинать всегда трудно. Но помогать тем, с кем играл и работал — святое дело.

— Кому принадлежит идея создания комитета ветеранов?

— Думаю, это коллективное решение совета директоров, которое озвучил генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Ну и, конечно, большую роль здесь сыграло руководство компании «Лукойл».

— Каковы задачи комитета?

— Что касается задач, то главная из них — помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака». Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий. Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает.

— Но ведь все эти вопросы вы будете решать не один?

— Конечно. В состав комитета еще вошли Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные «Спартаку» люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета. Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении.

— Можно считать, что рождение комитета станет новым этапом в отношениях между клубом и ветеранами?

— Очень на это надеюсь и верю в своевременность его появления. Между нами и раньше была некоторая связь. А теперь мы стали еще ближе. И это очень важно для поддержания и продолжения его традиций, заложенных основателями «Спартака», великими братьями Старостиными.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
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Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

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1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

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Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
4
43
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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