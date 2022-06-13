Никто из легионеров «Спартака» не изъявлял желания покинуть Россию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб не получал ни одного заявления от ленионеров с просьбой уехать.

7 марта ФИФА опубликовала решение об изменении «Регламента по статусу и трансферам футболистов» и разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ и ФНЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до конца сезона-2021/22 (до 30 июня 2022 года).

— Какая ситуация с легионерами?

— У нас достаточно слаженная команда. Пока не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать. Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке.

— В том числе Мозеса?

— Конечно, включая его.

— Какая ситуация с визами у легионеров? Есть примеры, где клубы сталкивались с проблемами.

— У меня нет информации о каких-либо проблемах. Думаю, все доедут к 22-му числу.

Полная версия интервью Мележикова — здесь