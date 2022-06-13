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Булыкин — о Миранчуке: «В его положении я бы цеплялся именно за Европу»

Булыкин отреагировал на новость о желании «Аталанты» продать Алексея Миранчука
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о желании «Аталанты» продать Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Я думаю, у него есть варианты в Европе, но он выберет Россию. Россиянам сейчас тяжело в Европе, трудно что-то найти. Поэтому я думаю, что он может вернуться. В его положении я бы цеплялся именно за Европу», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
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