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Сегодня, 12:15

«Спартак» может начать сезон в новой форме от Nike

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о форме на новый сезон.

12 мая стало известно о прекращении сотрудничества между компанией Nike и «Спартаком». Американский бренд спортивной одежды был техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

— Что с техническим спонсором? Доедет ли форма от Nike?

— Этот вопрос в проработке. Мы продумываем логистическую цепочку для получения ретроформы и формы на сезон-2022/23. Параллельно клуб работает над вопросом по спонсорству. Есть определенные сдвиги.

— Правильно понимаю, что есть три варианта: либо играть сезон в старой форме от Nike, либо в новой, если она дойдет, либо получится договориться с каким-то новым техническим партнером?

— Да.

Полная версия интервью Мележикова — здесь

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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