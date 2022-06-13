«Спартак» может начать сезон в новой форме от Nike

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о форме на новый сезон.

12 мая стало известно о прекращении сотрудничества между компанией Nike и «Спартаком». Американский бренд спортивной одежды был техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

— Что с техническим спонсором? Доедет ли форма от Nike?

— Этот вопрос в проработке. Мы продумываем логистическую цепочку для получения ретроформы и формы на сезон-2022/23. Параллельно клуб работает над вопросом по спонсорству. Есть определенные сдвиги.

— Правильно понимаю, что есть три варианта: либо играть сезон в старой форме от Nike, либо в новой, если она дойдет, либо получится договориться с каким-то новым техническим партнером?

— Да.

Полная версия интервью Мележикова — здесь