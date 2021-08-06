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Полузащитник «Динамо» Лесовой выбыл на долгое время из-за тяжелой травмы колена

17:58
Даниил Лесовой (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Лесовой (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ» от источников близких к «Динамо», полузащитник московской команды Даниил Лесовой выбыл на долгое время из-за разрыва крестообразной связки колена.

В текущем сезоне 23-летний Лесовой принял участие в одном матче за «Динамо», проведя в общей сложности 84 минуты во встрече 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:0). На игру с «Уфой» (3:2) хавбек не попал в заявку «Динамо».

В сезоне-2020/21 Лесовой провел 31 матч за бело-голубых, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Игрок выступает за «Динамо» с 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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