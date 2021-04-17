Николич прокомментировал победную серию «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1).

— 9 побед подряд. Вы ведете какую-то психологическую работу с командой? После такого результата иногда хочется расслабиться.

— Так нельзя, я согласен. Да, есть 9 побед подряд, но надо уже о следующей игре, — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.

— Над чем еще стоит работать команде?

— Всегда есть над чем работать. Я сегодня увидел некоторые вещи, которые надо улучшить. Постоянно обсуждаем это с тренерским штабом. На теории всегда обсуждаем все моменты.

— После 20 минуты команда немного подсела, отдала инициативу «Ростову». Это происходит не в первый раз, но каждый раз приносит успех команде. Это намеренная схема?

— Мы забили очень рано. Мне очевидно, что мы немного расслабились. Так нельзя. Это вот, например, то, над чем надо работать. Есть детали, над которыми надо еще поработать. Всем очевидно, что у команды много спринтов, много агрессии. Надо серьезно относиться к каждой секунде матча. На поле всегда есть две команды, ты не один играешь в футбол — это нормально, что и у соперника иногда есть преимущество в определенных отрезках. Нет команды, которая доминирует все 90 минут.

«Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». На счету команды 49 очков в 26 матчах.