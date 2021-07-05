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Николич рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в «Локомотиве»

00:45
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с вакцинацией в команде.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что в следующем сезоне на гостевые матчи РПЛ с «Краснодаром» и «Сочи» футболисты гостевых команд смогут приехать только с сертификатом о вакцинации.

«Я сделал прививку — поставил первый укол Pfizer несколько дней назад в Сербии. Вообще я за вакцинирование. Слава богу, мне повезло, и я стал одним из тех редких людей, кто не заболел за эти полтора года. Понятия не имею, как так получилось. Но пришло время: вся семья сделала прививки, и я тоже сделал. У нас уже практически все ребята сделали прививки. Кто-то еще весной, кто-то вот недавно. И практически у всех есть антитела», — сказал Николич.

Следующий сезон Тинькофф РПЛ стартует 25 июля. «Локомотив» первые два матча сыграет в Москве: дома с «Арсеналом» и в гостях с ЦСКА.

Полностью интервью Марко Николича читайте на сайте «СЭ»

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Артем Калинин все материалы автора

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