«Спортинг» прислал Венделу золотую медаль за победу в чемпионате Португалии
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Полузащитник «Зенита» Вендел получил золотую медаль чемпионата Португалии.
«Посмотрите, кто прибыл», — подписал Вендел фото с медалью.
Olha quem chegou ??? pic.twitter.com/S3Ve4ZJNTJ— Wendel37 (@_08wendel) July 3, 2021
Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. За лиссабонский клуб 23-летний бразилец провел один матч. Таким образом, за один сезон Вендел стал чемпионом России и Португалии.
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