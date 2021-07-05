«Спортинг» прислал Венделу золотую медаль за победу в чемпионате Португалии

Полузащитник «Зенита» Вендел получил золотую медаль чемпионата Португалии.

«Посмотрите, кто прибыл», — подписал Вендел фото с медалью.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. За лиссабонский клуб 23-летний бразилец провел один матч. Таким образом, за один сезон Вендел стал чемпионом России и Португалии.