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«Спортинг» прислал Венделу золотую медаль за победу в чемпионате Португалии

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Полузащитник «Зенита» Вендел получил золотую медаль чемпионата Португалии.

«Посмотрите, кто прибыл», — подписал Вендел фото с медалью.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. За лиссабонский клуб 23-летний бразилец провел один матч. Таким образом, за один сезон Вендел стал чемпионом России и Португалии.

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Сергей Разин все материалы автора

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